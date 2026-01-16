«Кошмарит первоклашек»: в Госдуме сравнили Нобелевскую медаль Трампа с отобранным рюкзаком

Передача лидером оппозиции Венесуэлы Марией Кориной Мачадо своей медали Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу выглядит как еще одно унижение Каракаса. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Американская политика сегодня — это театр одного актера. Трамп отлично знает, как отвлечь публику от насущных проблем. Для этого надо увлечь ее ярким шоу, и чем больше захватывающих поворотов, дорогостоящих спецэффектов, тем больше внимания. Каждую неделю что-то новенькое: то голивудские сцены из Венесуэлы, то триллер с Гренландией, теперь снова венесуэльская история, акт второй. Мария Корина Мачадо положила к ногам Трампа свою медаль. Фарс: это не сделает его самого нобелевским лауреатом, но он, похоже, всерьез себя им считает. Вот и награда имеется, в рамочке, как положено. Возможно, так и планировалось с самого начала, а может, в глазах Трампа это еще одно унижение Венесуэлы. Выглядит это так, как если бы хулиган-пятиклассник избегал задирать равных себе соперников и кошмарил первоклашек, отбирая у них рюкзаки и медальки в золотой фольге из новогоднего подарка», — Толмачев.

Мачадо передала президенту США Дональду Трампу медаль Нобелевской премии мира во время приема в Белом доме. По ее словам, этот жест стал признанием роли США и лично Трампа в борьбе венесуэльской оппозиции. Трамп, приняв медаль, назвал это «замечательным жестом взаимного уважения». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России предположили, что Мачадо хочет угодить Трампу и стать президентом Венесуэлы.