Суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения

Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога на сумму около $760 тысяч

Высший антикоррупционный суд избрал лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов, меру пресечения в виде залога на сумму 33,3 млн гривен (около $760 тысяч). Об этом сообщил судья в ходе процесса, транслировавшегося телеканалом ТСН.

«Частично удовлетворить ходатайство обвинения, избрать в качестве меры пресечения залог в размере 33,3 млн гривен», — сказал он.

Суд также возложил на нее ряд обязательств, в частности прибывать по каждому требованию в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и суд, не выезжать за пределы Киевской области, не общаться с определенным кругом депутатов по расследованию и сдать загранпаспорт.

16 января Тимошенко заявила, что найденный на изъятом во время обысков компьютере файл «касса» касался расходов на чай, кофе и печенье.

Политик подчеркнула: $40 тысяч, которые обнаружили у нее при обыске, — это компенсация за преследование ее бывшим президентом Виктором Януковичем, полученная из Соединенных Штатов.

До этого в офисе партии «Батькивщина» проводились следственные мероприятия. Обыски осуществлялись сотрудниками НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее Юлия Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции.