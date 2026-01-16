Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения

Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога на сумму около $760 тысяч
Стрингер/РИА Новости

Высший антикоррупционный суд избрал лидеру украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, обвиняемой в подкупе депутатов, меру пресечения в виде залога на сумму 33,3 млн гривен (около $760 тысяч). Об этом сообщил судья в ходе процесса, транслировавшегося телеканалом ТСН.

«Частично удовлетворить ходатайство обвинения, избрать в качестве меры пресечения залог в размере 33,3 млн гривен», — сказал он.

Суд также возложил на нее ряд обязательств, в частности прибывать по каждому требованию в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и суд, не выезжать за пределы Киевской области, не общаться с определенным кругом депутатов по расследованию и сдать загранпаспорт.

16 января Тимошенко заявила, что найденный на изъятом во время обысков компьютере файл «касса» касался расходов на чай, кофе и печенье.

Политик подчеркнула: $40 тысяч, которые обнаружили у нее при обыске, — это компенсация за преследование ее бывшим президентом Виктором Януковичем, полученная из Соединенных Штатов.

До этого в офисе партии «Батькивщина» проводились следственные мероприятия. Обыски осуществлялись сотрудниками НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Ранее Юлия Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638845_rnd_3",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+