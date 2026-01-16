Официальный представитель Еврокомиссии Тома Ренье опроверг слухи, распространяемые СМИ, о возможном упрощении процесса вступления Украины в Европейский союз в рамках потенциального соглашения. Об этом пишет РИА Новости.

«Процесс присоединения хорошо установлен. У нас есть четкие процедуры. Поэтому мы не будем комментировать спекуляции, которые сегодня появились в прессе. Что мы можем сказать и напомнить, так это то, что расширение является ключевым приоритетом для этой комиссии», — заявил Ренье на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать данные сообщения.

По данным Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский может согласиться на территориальные уступки в рамках урегулирования украинского конфликта, если сможет представить вступление Украины в ЕС как результат, выгодный для Киева. Издание также сообщило, что в ЕС рассматривают возможность изменения процедуры вступления в блок специально для Украины, однако эта идея встречает сопротивление со стороны многих стран-членов объединения.

В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе ранее признавали, что это решение носило преимущественно символический характер и было направлено на поддержку Киева и Кишинева в их противостоянии с Москвой. В то же время, пресс-секретарь президента РФ, Дмитрий Песков, заявлял, что вступление в ЕС является суверенным правом Украины.

