Один из организаторов убийства российского посла бежал в Канаду

CNN: один из организаторов убийства посла РФ в Турции Карлова сменил имя
Илья Питалев/РИА Новости

Один из организаторов убийства в 2016 году посла РФ в Турции Андрея Карлова, бежавший в Канаду гражданин Турции Джемаль Караата сменил имя. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

«Караата, использующий имя Салих Ада, работает психотерапевтом в компании Qualia Counselling Services. До побега из Турции он занимал должность помощника доцента факультета английского языка в университете Фатих, который впоследствии был закрыт... он прикрывал свою шпионскую деятельность академической деятельностью», — передает телеканал.

Силы безопасности Турции также располагают информацией о том, что Караата периодически встречается с представителями спецслужб Канады, пишут журналисты.

В 2023 году сообщалось о том, что в Турции задержали жену куратора убийства российского посла Карлова. Журналисты рассказали о задержании высокопоставленной подозреваемой по делу об убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Ей оказалась супруга «куратора» преступления.

Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре во время открытия фотовыставки. В марте 2021 года суд в Анкаре вынес обвинительные приговоры по делу об убийстве посла. Нападение совершил охранявший посла на мероприятии сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, который позднее был застрелен в перестрелке с правоохранителями. Пятеро обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению, девять — получили от 5 до 15 лет тюремного заключения, а несколько фигурантов находятся в розыске.

Ранее был задержан новый фигурант дела об убийстве посла России в Турции.

