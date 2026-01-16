Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Представителей РФ не пригласили на форум в Давосе

Представители России не получали приглашений на форум в швейцарском Давосе
Denis Balibouse/Reuters

Представители России не получали приглашений на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в Берне.

С 2022 года организаторы форума не приглашают в Давос ни официальных российских лиц, ни представителей бизнес-сообщества.

«Посольство Российской Федерации в Швейцарии так же не получало от ВЭФ официальных приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2026 году», — сказали в дипведомстве.

По данным New York Times, президент США Дональд Трамп планирует принять участие в предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Всемирный экономический форум — это швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие состоится с 19 по 23 января, а основной темой объявлено «Дух диалога».

Ранее основатель и председатель Давосского форума покинул свой пост.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638581_rnd_7",
    "video_id": "record::4d4b7130-dafe-4886-a868-e84f697b0492"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+