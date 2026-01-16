Представителей РФ не пригласили на форум в Давосе

Представители России не получали приглашений на форум в швейцарском Давосе

Представители России не получали приглашений на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в Берне.

С 2022 года организаторы форума не приглашают в Давос ни официальных российских лиц, ни представителей бизнес-сообщества.

«Посольство Российской Федерации в Швейцарии так же не получало от ВЭФ официальных приглашений российским представителям принять участие в данном мероприятии в 2026 году», — сказали в дипведомстве.

По данным New York Times, президент США Дональд Трамп планирует принять участие в предстоящем Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Всемирный экономический форум — это швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие состоится с 19 по 23 января, а основной темой объявлено «Дух диалога».

Ранее основатель и председатель Давосского форума покинул свой пост.