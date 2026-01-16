В Госдуме прокомментировали контакты Путина с лидерами Ирана и Израиля

Нет ничего удивительного в том, что российский президент Владимир Путин связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, потому что Москву и Тегеран связывают не только доверительные отношения, но и договоры о стратегическом партнерстве. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Россия и Иран в рамках нашего договора о стратегическом партнерстве предпринимает все усилия, чтобы смягчить обстановку в ближневосточном регионе. Скорее всего с этой целью президент Путин и связывался с израильским лидером. Наша задача помочь избежать эскалации возможного конфликта между Ираном и Израилем», — сказал депутат.

Он допустил, что российская сторона также связывалась и с Соединенными Штатами, чтобы не допустить эскалации с Ираном.

В пятницу, 16 января, президент России провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня уже состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля. Мы дали соответствующее сообщение, и в самое ближайшее время проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана. Ситуация весьма накаленная в регионе, и президент продолжает свои усилия с тем, чтобы способствовать ее деэскалации», — сказал представитель Кремля.

Ранее востоковед оценил вероятность нападения США на Иран.