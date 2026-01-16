Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

В Госдуме прокомментировали контакты Путина с лидерами Ирана и Израиля

Депутат Чепа: Россия помогает Ирану в рамках договора о стратегическом партнерстве
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Нет ничего удивительного в том, что российский президент Владимир Путин связался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, потому что Москву и Тегеран связывают не только доверительные отношения, но и договоры о стратегическом партнерстве. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Россия и Иран в рамках нашего договора о стратегическом партнерстве предпринимает все усилия, чтобы смягчить обстановку в ближневосточном регионе. Скорее всего с этой целью президент Путин и связывался с израильским лидером. Наша задача помочь избежать эскалации возможного конфликта между Ираном и Израилем», — сказал депутат.

Он допустил, что российская сторона также связывалась и с Соединенными Штатами, чтобы не допустить эскалации с Ираном.

В пятницу, 16 января, президент России провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня уже состоялся телефонный разговор с премьер-министром Израиля. Мы дали соответствующее сообщение, и в самое ближайшее время проинформируем вас о результатах телефонного разговора с президентом Ирана. Ситуация весьма накаленная в регионе, и президент продолжает свои усилия с тем, чтобы способствовать ее деэскалации», — сказал представитель Кремля.

Ранее востоковед оценил вероятность нападения США на Иран.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27638533_rnd_5",
    "video_id": "record::df1f7225-adb5-45e2-8626-9c5ca1114b87"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+