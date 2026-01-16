В Петербурге нашли замену Кехману

В Санкт-Петербурге нашли замену Владимиру Кехману на посту художественного руководителя Михайловского театра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комитет по культуре Петербурге.

В комитете подтвердили, что исполняющим обязанности худрука Михайловского театра назначен музыкальный руководитель Александр Соловьев.

В конце июля 2025 года Следственный комитет России возбудил в отношении Кехмана новое дело о получении взятки в особо крупном размере. По данным «Фонтанки», зеркальное уголовное дело возбуждено и в отношении гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова — по статье о даче взятки.

Оба новых дела являются продолжением расследования уголовного дела по растрате в отношении Кехмана. «Фонтанка» уточняла, что, по версии следствия, в 2022 году Каргинов оплатил 27 млн рублей за «Мерседес» V-класса в автосалоне «Автодом Пулково», оформив автомашину на одну из своих фирм и передав Кехману.

Об уходе Кехмана с поста худрука Михайловского театра 16 января 2026 года сообщила «Фонтанка».

