Калининградский суд отправил директора парка «Куршская коса» под домашний арест

В Калининграде суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста директору парка «Куршская коса» Анатолию Калине. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета в Telegram-канале.

Так, фигурант будет под домашним арестом два месяца — до 13 марта 2026 года, следует из сообщения.

15 января Калина был арестован по делу о незаконной вырубке леса.

По информации следствия, фигурант со своим знакомым и другими неустановленными лицами незаконно вырубили 150 кубометров деревьев на площади около 1 га на территории парка, чтобы позднее построить объекты для размещения туристов. Кроме того, Калина, используя свое служебное положение, предоставил доступ спецтехнике для корчевания пней срубленных деревьев и выравнивания участка.

В СКР полагают, что особо охраняемой природной территории причинен ущерб в размере свыше 12,7 млн рублей. В ведомстве также напомнили, что Куршская коса входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее членство Калины в «Единой России» приостановили.