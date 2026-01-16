Размер шрифта
Ида Галич о резком ухудшении здоровья на Камчатке: «Я ничего не вижу!»

Блогерша Ида Галич заявила, что потеряла зрение на Камчатке 
Блогерша Ида Галич заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что столкнулась с проблемами со здоровьем на Камчатке, куда знаменитость отправилась по работе.

«Короче, я ничего не вижу! Не знаю, что со мной каждый раз происходит в командировках: в Астрахани были уши, а сейчас — на Камчатке — это глаза», — посетовала телеведущая.

Знаменитость связала недуг с перенапряжением, хронической усталостью и спецификой камчатского климата — в частности, воздействием яркого света, отражающегося от белого снега.

«Я жутко перенапрягла глаза, потому что двое суток не спала. Еще, видимо, устала из-за яркого света от белого снега, поэтому вблизи ничего не вижу. Я не могу сфокусироваться, ничего печатать или читать. Вдали нормально, но это жесть. Все, я старая бабка, но вроде должно пройти», — пояснила блогерша.

На Камчатке Ида Галич участвует в съемках полнометражного фильма «14 хороших мальчиков» вместе с актером Николаем Наумовым. Ее пребывание совпало с сильным снежным циклоном — были проблемы с передвижением, работой заведений, а окна ее жилья буквально «замуровало» снегом.

Ранее стало известно, что экс-звезда «Уральских пельменей» похудел на 20 килограммов за полгода.
 
