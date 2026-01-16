Размер шрифта
Бывшего заммэра закрытого города Сарова заподозрили в финансировании ВСУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего заместителя главы администрации закрытого города Сарова, расположенного в Нижегородской области, Михаила Щербака. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, экс-чиновника заподозрили в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В настоящее время Щербак работает в «Атомстройэкспорте». Он занимает пост директора по капитальному строительству.

6 января Telegram-канал Mash написал, что блогера-застройщика Сергея Домогацкого заподозрили в финансировании ВСУ. Издание опубликовало аудиозапись разговора с бывшим сотрудником Домогацкого Ильей Гинзбургом. Как рассказал мужчина, он давал застройщику консультации, как переводить денежные средства в крипту. Блогер с 2022 года использовал криптовалюту для поддержки украинских войск. Оказалось, что эти деньги были украдены у обманутых клиентов.

В публикации уточнялось, что беседу с Гинзбургом записал один из потерпевших. Бывший сотрудник Домогацкого не знал, что аудио попадет в интернет.

Ранее россиян предупредили, что перевод продавцу на рынке может грозить обвинениями в финансировании ВСУ.

