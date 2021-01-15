В Московском регионе ожидаются снегопад и метели

Снегопад и метели прогнозируются в Московском регионе в субботу, 16 января, передает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову.

Она уточнила, что в ночь на субботу в Москве ожидается небольшой снег, по области — умеренный, а днем уже умеренный в Москве и местами сильный в области.

Таким образом, высота снежного покрова за субботу подрастет на 8-9 см и составит порядка 42-43 см. Макарова отметила, что высота снежного покрова будет выше нормы, так как нормой для данного периода времени считается 37 см.

Порывы ветра в субботу будут достигать 15 м/с.

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