Попова назвала ситуацию с COVID-19 в РФ «ровной и спокойной»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила темпы заболеваемости коронавирусом в России и других странах. Об этом сообщает ТАСС.

Она отметила, что на фоне проблем в других государствах Россия «выглядит ровно и спокойно».

«Если смотреть кривые заболеваемости, <...> то наша кривая достаточно плавная и пологая по сравнению с тем, что мы видим на аналогичных графиках в других странах», — заявила Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

По последним данным, в России был выявлен 3 520 531 случай COVID-19, 2 909 680 человек вылечились, 64 495 пациентов скончались.

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