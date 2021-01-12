Более 900 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за COVID-19
Более 900 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за контактов с заболевшими новой коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением вируса.
Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
«На сегодняшний день под наблюдением находятся 905 тысяч человек, это практически на одного инфицированного три контактных», — рассказала Попова.
За все время пандемии в России зафиксировано более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 62 тысяч заразившихся.
Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».
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