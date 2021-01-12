Россия не планирует закупать вакцину Pfizer в 2021 году

Россия не планирует на государственном уровне закупать вакцину от коронавируса нового типа, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, в 2021 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в государственных структурах и на фармацевтическом рынке.

По словам источников, Pfizer не обращалась к российскому регулятору с запросом о сертификации вакцины, переговоры о закупках с компанией не ведутся.

За все время пандемии в России зафиксировано более 3,4 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 62 тысяч заразившихся.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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