В России предложили скорректировать стратегию борьбы с коронавирусом

Биотехнолог выступил с предложением скорректировать стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в России на фоне данных о выявлении новых штаммов COVID-19 в мире. Об этом сообщает РИА «Новости».

Доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» Борис Кершенгольц отметил важность таких мер на фоне изменения эпидемиологической ситуации.

По его словам, следует включить в стратегию разработку комплексных препаратов, защищающих от осложнений системы свертывания крови и иммунитет человека. Кершенгольц подчеркнул, что эти системы в первую очередь страдают при инфицировании, что влечет за собой тяжелые последствия заболевания.

Специалист добавил, что обладающий ускоренной мутацией коронавирус имеет превышающую в 250 раз скорость накопления мутаций по сравнению с вирусом гриппа.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 91 млн заболевших, свыше 65 млн человек выздоровели, а более 1,9 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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