ВОЗ ожидает получить полные данные о «Спутнике V» к концу января

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует получить полные данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» в январе. Об этом РИА «Новости» сообщила помощник гендиректора организации Марианджела Симао.

Она рассказала, что в ВОЗ рассчитывают получить остальные данные от института Гамалеи, который является российским производителем этого препарата, до конца января.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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