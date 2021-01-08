Мэр Лондона объявил о чрезвычайной ситуации в городе
Ольга Якушева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Мэр Лондона Садик Хан объявил о чрезвычайной ситуации в британской столице в связи с угрозой переполнения больниц из-за коронавируса, передает Sky News.
По его словам, растущий уровень заражения «оказывает огромное давление на и без того истощенную систему здравоохранения».
Сообщается, что за неделю число людей, пользующихся аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), увеличилось на 42% — с 640 до 908 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Джонсон допустил еще более жесткие COVID-ограничения в Британии
— ВОЗ предупредила о распространении британского штамма коронавируса по миру