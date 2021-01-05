В России более 1 млн человек привили «Спутником V»

В России более 1 миллиона человек уже получили вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, передает РИА «Новости».

По его словам, ежедневно по 100 тысяч доз препарата поступает в гражданский оборот.

Гинцбург также добавил, что Минздрав с Росздравнадзором уже в рамках гражданского оборота ведут мониторинг состояния привитых пациентов, у них каких-либо нежелательных реакций выявлено не было.

Согласно последним данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с COVID-19, в России выявлено 3 284 384 случая коронавируса. За весь период от инфекции скончались 59 506 пациентов, вылечились 2 662 668 человек.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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