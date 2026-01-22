Размер шрифта
Общество

Маск предположил, когда ИИ превзойдет человечество по интеллекту

Маск предсказал, что ИИ превзойдет по интеллекту человечество к 2031 году
David Swanson/Reuters

Искусственный интеллект (ИИ), превосходящий по уровню разума все человечество, может появиться уже к 2031 году. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, выступая на технологическом форуме, передает ТАСС.

По словам Маска, первые системы ИИ, способные превзойти отдельного человека, появятся уже в конце 2026-го или в 2027 году.

«Полагаю, что мы получим ИИ, который умнее любого человека, уже к концу этого года или не позднее следующего года. Затем, возможно, к 2030 или 2031 году, то есть через пять лет, ИИ будет умнее всего человечества», — заявил основатель компаний SpaceX и Tesla.

В конце декабря издание The Guardian сообщало, что компания OpenAI, создавшая ChatGPT, объявила о поиске кандидата на одну из самых сложных и высокооплачиваемых позиций в сфере искусственного интеллекта. Новый руководитель отдела готовности (head of preparedness) будет получать $555 000 в год и станет отвечать за защиту человечества от рисков, связанных с развитием ИИ. В его обязанности войдет борьба с киберугрозами, предотвращение создания биологического оружия и минимизация вреда для психического здоровья людей со стороны ИИ.

Ранее пару раскритиковали за использование ChatGPT при выборе имени для ребенка.
 
