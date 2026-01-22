Путин начал переговоры с Уиткоффом

Президент России Владимир Путин начал переговоры со специальным посланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщил Кремль в Telegram-канале.

Самолет с Уиткоффом приземлился в столичном аэропорту Внуково вечером 22 января. Вместе с ним в переговорах примет участие предприниматель Джаред Кушнер.

Путин сообщал, что обсудит с Уиткоффом и Кушнером замороженные российские активы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Однако представитель Кремля не исключил, что разговор продолжится и по другим сопутствующим темам.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков выразил надежду, что предстоящая в четверг встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером приблизит мир на Украине. При этом он добавил, что говорить о конкретных договоренностях пока рано.

Ранее Путин согласился, что конфликт на Украине не начался бы при президентстве Трампа.