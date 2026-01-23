Размер шрифта
В Белгородской области мужчина получил слепые осколочные ранения при атаке дрона ВСУ

Гладков: мужчина получил осколочные ранения при атаке БПЛА на Архангельское
Мужчина получил слепые осколочные ранения в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Архангельское Шебекинского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, дрон атаковал автомобиль. Попутным транспортом его доставили в Шебекинскую центральную районную больницу, где у пострадавшего диагностировали слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног, а также минно-взрывную травму.

«После оказания необходимой помощи бригада скорой транспортирует его в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения», — написал Гладков.

В ночь на 22 января Гладков сообщил, что в Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Удар дрона повредил машину и ранил водителя, который получил осколочные ранения предплечья и ноги. Раненого на скорой помощи отправили в городскую больницу №2 Белгорода.

Ранее в Белгородской области дрон ВСУ ранил водителя автомобиля, повредив ему предплечье и ногу.

