Армия

Стало известно о запуске на Украину более 600 российских беспилотников

«Военный обозреватель»: ВС России планируют запустить на Украину более 600 БПЛА
Российские военнослужащие планируют запустить по целям на территории Украины свыше 600 беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2». Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Ночью по целям на территории Украины, как ожидается, будут работать свыше 600 беспилотников-камикадзе типа «Герань-2» и десятки крылатых ракет», — отмечается в публикации.

Тем временем первый вице-премьер — министр энергетики республики Денис Шмыгаль заявил, что 22 января стал самым тяжелым днем для энергосистемы Украины после блэкаута в ноябре 2022 года. По его словам, ситуация в стране стала сверхтяжелой. Он отметил, что для сохранения целостности энергосистемы «Укрэнерго» была вынуждена применить специальные графики аварийных отключений.

16 января на Украине ввели режим ЧС в энергетике, в стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции, сообщили в местном минэнерго. Самая тяжелая ситуация была в Киеве.

Ранее жители городов Украины вышли на протесты из-за отсутствия электричества.

