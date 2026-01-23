Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Появились кадры встречи Путина с представителями США в Кремле

Опубликованы кадры встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером в Кремле 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27687985_rnd_6",
    "video_id": "record::9f8c802c-329c-4070-96f7-5529a9aaf3f1"
}

Появились кадры встречи президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Видеозапись опубликовал Кремль.

Самолет с американской делегацией приземлился в московском аэропорту Внуково вечером 22 января.

Путин сообщал, что обсудит с Уиткоффом и Кушнером замороженные российские активы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Однако представитель Кремля не исключил, что разговор продолжится и по другим сопутствующим темам.

Кроме того, по данным Financial Times, Уиткофф и Кушнер должны предложить президенту РФ провести трехсторонние переговоры России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби 23 и 24 января. Это уже седьмой визит Уиткоффа в Москву.

Ранее Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию украинского конфликта.
 
Теперь вы знаете
Шапка не спасет от менингита. Как возникает воспаление мозга и почему от него умирают
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+