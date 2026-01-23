Появились кадры встречи Путина с представителями США в Кремле

Появились кадры встречи президента России Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Видеозапись опубликовал Кремль.

Самолет с американской делегацией приземлился в московском аэропорту Внуково вечером 22 января.

Путин сообщал, что обсудит с Уиткоффом и Кушнером замороженные российские активы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. Однако представитель Кремля не исключил, что разговор продолжится и по другим сопутствующим темам.

Кроме того, по данным Financial Times, Уиткофф и Кушнер должны предложить президенту РФ провести трехсторонние переговоры России, Соединенных Штатов и Украины в Абу-Даби 23 и 24 января. Это уже седьмой визит Уиткоффа в Москву.

Ранее Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию украинского конфликта.