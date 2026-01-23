Размер шрифта
В Чечне могут перейти на одноуровневую систему местного самоуправления

Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел в Грозном расширенное совещание, в ходе которого участники обсудили вопросы перехода республики на одноуровневую систему местного самоуправления. Об этом чеченский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что по данному вопросу в ходе совещания выступил руководитель администрации главы и правительства Чечни Галас Таймасханов.

«Согласно его докладу, в республике поэтапно реализуется переход к новой системе управления. Он осуществляется без резких изменений. Действующие органы продолжают работу до формирования новых структур. Это позволит сохранить стабильность и повысить эффективность управления», — написал Кадыров.

Одноуровневая система местного самоуправления — модель организации власти, которая объединяет уровни поселений и районов в единое муниципальное образование. Система подразумевает создание городских или муниципальных округов вместо двух уровней управления (поселение и район). Подобное решение направлено на повышение оперативности принятия решений, снижение административных процедур и документооборота, а также улучшение качества и доступности муниципальных услуг.

Ранее Кадыров опроверг слухи о болезни, опубликовав видео, где он инспектирует Грозный.

