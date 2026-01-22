Власти Белгорода сообщили о вывозе ранее обнаруженного боеприпаса для обезвреживания

Взрывотехники вывезли ранее обнаруженный боеприпас из Белгорода для последующего обезвреживания. Об этом сообщил мэр Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

По его словам, на улице Губкина, где 21 января была обнаружена воронка от боеприпаса, «почти сутки без перерыва шла сложнейшая работа» — взрывотехникам Минобороны РФ «пришлось вести масштабные земляные работы на большой глубине с применением специальной техники». Боеприпас был найден, его вывезли для обезвреживания, отметил Демидов.

Он добавил, что улица Губкина будет оставаться перекрытой, пока коммунальные и аварийные службы не уберут последствия земляных работ.

Накануне в Белгороде упал неустановленный боеприпас, который оставил воронку рядом с проезжей частью. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших. Власти организовали эвакуацию 1,7 тыс. жителей близлежащих домов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Гладков показал видео с работами по извлечению боеприпаса из воронки в Белгороде.