На Украине подали заявку на регистрацию «Спутник V»

Располагающаяся в Харькове компания «Биолек» обратилась в Минздрав Украины с просьбой дать государственную регистрацию российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил лидер политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА «Новости».

Отмечается, что компания подала заявку 30 декабря. По словам Медведчука, производитель «Спутник V» дал разрешение на трансферт технологии и передачу «Биолеку» клеточной линии для производства вакцины. По его словам, такую передачу можно осуществить в течение 14 дней, а на устроение производства уйдет от трех до шести месяцев.

Медведчук добавил, что таким образом у Украины появится уникальная возможность самостоятельно производить вакцину от коронавируса и стать независимым государством в вопросе борьбы с пандемией.

Он также подчеркнул, что отказ украинских властей или любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины «Спутник V» на Украине будет говорить о преступном намерении руководства страны лишить граждан права на получение медицинской защиты от COVID-19 — «этой чумы XXI века».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «После регистрации»: когда Украина получит китайскую вакцину

— Украина купит вакцину от коронавируса у Китая

— На Украине подали петицию с требованием купить российскую вакцину