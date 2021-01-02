Жителей Москвы предупредили о гололеде на дорогах до конца дня

Гололед будет на дорогах Москвы до конца дня, 2 января. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

«До конца дня обещают не только мокрый снег, но и дождь, местами будет гололед. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Москве в субботу ожидается до +2°С.

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