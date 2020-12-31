Мишустин утвердил квоты на временное проживание иностранцев в России

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее правила распределения квот на временное проживание в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что приоритет при распределении квот будет у законопослушных и образованных иностранцев. Среди критериев — работа в одном из субъектов РФ «не менее 6 месяцев в совокупности в каждом году в течение 3 лет».

Работодатель иностранца должен начислять страховые взносы в Пенсионный фонд России, говорится в документе.

Критерием также будет наличие специальности или профессии, наличие законного источника денег, наличие образования/квалификации в другом государстве, наличие родственников-граждан России, проживающих в РФ, а также наличие жилища в России.

Распределять квоты будут комиссии, формируемые в субъектах России. Решение будет приниматься голосованием.

Постановление вступает в силу с 14 января 2021 года.

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