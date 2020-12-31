Российские дипломаты рассказали, как Ухань поборол коронавирус

Дисциплина и помощь со всего Китая помогли Уханю победить коронавирус. Об этом рассказали российские дипломаты, которые занимались эвакуацией россиян из очага эпидемии, пишет РИА «Новости».

«Самое главное слово в победе над эпидемией – это дисциплина. Китайцы, для которых «правило есть правило», его выполняют, не прячутся от властей, не прячутся от родственников…» — приводятся слова первого секретаря посольства РФ в Китае Максима Цыганкова.

Он подчеркнул, что в городе был организован воздушный коридор, по которому с семи утра до семи вечера самолетами доставляли полицейских, военных, медиков, питание, воду. Ночами по коридору вывозили иностранцев.

«12 часов практически каждую минуту садились самолеты. Помощь была со стороны центрального и региональных правительств, весь Китай объединился», — вспомнил Цыганков.

Его коллега первый секретарь посольства Константин Невежкин отметил, что эта дисциплина не насаживалась сверху под угрозой карательных мер, китайцы очень дисциплинированы сами по себе.

31 декабря 2019 года, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни стал новый коронавирус.

В мире с начала пандемии зарегистрировано 83 млн заболевших, 58 млн выздоровели, больше 1,8 млн человек скончались. В России выявили уже 3,1 млн человек с COVID-19.

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