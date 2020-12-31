Четыре человека погибли, один пострадал при работах в шахте в Казахстане
Бернст Ю.
В Актюбинской области Казахстана на шахте «Весенняя Аралчинская» погибли четыре человека, еще один пострадал, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу местных властей.
По предварительным данным, погибли четыре взрывника при проведении взрывных работ.
В настоящее время выясняется причина происшествия.
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