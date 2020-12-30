Путину не докладывают о каждом деле в отношении Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию вокруг Алексея Навального, заявил, что различные ведомства докладывают Владимиру Путину о своей работе, но не сообщают о каждом деле в отношении гражданина.

«Разумеется, в установленном порядке о своей работе ведомства докладывают», — ответил он на вопрос, получает ли Путин информацию «об активности разных ведомств вокруг Навального».

При этом пресс-секретарь отметил, что это не значит, что любое дело, которое возбуждается в отношении того или иного гражданина РФ, докладывается президенту.

«Конечно, об этом речи идти не может», — подчеркнул Песков.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда его доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. Затем Навального перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

28 декабря на сайте УФСИН по Москве появилась информация, что условно осужденный Алексей Навальный не исполняет возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Если факт уклонения от контроля будет подтвержден, то в суд будет направлен запрос об отмене условного приговора. Адвокат господина Навального Вадим Кобзев написал в Twitter, что политику грозит реальный срок, если он не явится до 9.00 29 декабря.

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