Общество

Пушилин назвал численность населения ДНР

Пушилин заявил, что в ДНР сейчас проживает 2,9 млн человек
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

На территории Донецкой народной республики (ДНР) сейчас проживает около 2,9 млн человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава региона Денис Пушилин.

«Мы сейчас расцениваем, что порядка 2 миллионов 900 тысяч человек сейчас проживает на территории республики», — сказал он.

По словам чиновника, эта цифра постоянно растет.

Также он заявил, что тенденция свидетельствует о том, что после полного освобождения ДНР и восстановления республики люди будут возвращаться в регион.

30 декабря Пушилин рассказал, что в 2025 году в ДНР было освобождено 187 населенных пунктов. Он назвал этот год успешным в плане освобождения территорий республики.

27 ноября военный эксперт Алексей Живов выразил мнение, что российская армия без учета мирного соглашения может полностью освободить Донбасс в течение года. По словам Живова, если будут введены какие-то дополнительные силы, то процесс может пойти быстрее, однако продвижение войск РФ на линии боевого соприкосновения зависит от множества факторов.

Ранее Путин высказался о судьбе Донбасса и Новороссии.

