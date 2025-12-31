На юге России задерживаются 55 поездов

В Краснодарском крае 55 поездов задерживаются в связи с аномальными снегопадами

Сейчас на Северно-Кавказкой железной дороге (СКЖД) задерживается 55 поездов. Об этом сообщили в пресс-службе «Федеральной пассажирской компании» (ФПК).

«В связи с аномальными снегопадами в Краснодарском крае и сбоем в графике движения в настоящее время задерживается 55 поездов», — говорится в сообщении.

Как заявили в компании, железнодорожники делают все возможное для минимизации задержек пассажирских поездов и восстановления графика движения.

Там подчеркнули, что возврат и переоформление билетов производится без дополнительных сборов.

В пресс-службе также отметили, что в поездах, которые задерживаются более, чем на четыре часа, пассажиры обеспечиваются питанием.

В компании добавили, что пассажиры составов, задержанных более чем на пять часов, получат 5 000 баллов «РЖД бонус».

Утром 31 декабря в пресс-службе СКЖД заявили, что ночью в 2:05 (совпадает с мск) на участке между железнодорожными станциями Гирей и Отрадно-Кубанская в Краснодарском крае была нарушена работа контактной сети. Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. В результате оказались задержаны 19 пассажирских поездов.

Ранее в Архангельской области произошло столкновение поезда с автомобилем.