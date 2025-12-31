Еще в одном российском аэропорту приостановили полеты

Росавиация: в аэропорту Ульяновска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Ульяновска ввели ограничения на полеты. Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Ульяновск (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако он не уточнил причину их введения.

Незадолго до этого в аэропортах Самары и Пензы ограничили прием и отправку воздушных судов.

При этом губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уточнил, что на территории региона введен план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в аэропортах Москвы из-за ограничений задержали почти 300 рейсов.