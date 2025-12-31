Капитану затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами вынесли приговор

Суд египетского города Хургада приговорил к двум годам тюрьмы капитана батискафа, при крушении которого в конце марта погибли семь россиян. Об этом пишет РИА Новости.

«Суд Хургады приговорил к двум годам тюрьмы капитана затонувшего батискафа», — говорится в сообщении.

При этом в случае подачи апелляции капитан сможет заплатить две тысячи египетских фунтовоколо 3,2 тысячи рублей в качестве залога, добившись временного освобождения.

27 марта туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. На борту, помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане.

Позже выяснилось, что батискаф с россиянами на борту затонул, предположительно, из-за ошибки одного из членов экипажа и столкновения с рифом. После этого в кабине началась разгерметизация.

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами заявил, что покинул судно последним. По его словам, вода просочилась внутрь еще до отправления от морской платформы, а видимость на борту во время ЧП была нулевой.

