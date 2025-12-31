Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Капитану затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами вынесли приговор

Капитана затонувшего в Хургаде батискафа приговорили к 2 годам тюрьмы
Sindbad Submarines

Суд египетского города Хургада приговорил к двум годам тюрьмы капитана батискафа, при крушении которого в конце марта погибли семь россиян. Об этом пишет РИА Новости.

«Суд Хургады приговорил к двум годам тюрьмы капитана затонувшего батискафа», — говорится в сообщении.

При этом в случае подачи апелляции капитан сможет заплатить две тысячи египетских фунтовоколо 3,2 тысячи рублей в качестве залога, добившись временного освобождения.

27 марта туристический батискаф «Синдбад», принадлежащий одноименной гостинице, должен был погрузиться на глубину 25 метров, чтобы исследовать 500-метровый коралловый риф. На борту, помимо членов экипажа, находились 45 туристов, в том числе дети. Все они — российские граждане.

Позже выяснилось, что батискаф с россиянами на борту затонул, предположительно, из-за ошибки одного из членов экипажа и столкновения с рифом. После этого в кабине началась разгерметизация.

Капитан затонувшего в Хургаде батискафа с россиянами заявил, что покинул судно последним. По его словам, вода просочилась внутрь еще до отправления от морской платформы, а видимость на борту во время ЧП была нулевой.

Ранее стали известны причины катастрофы батискафа «Титан».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542923_rnd_2",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+