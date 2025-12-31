Патриарх Кирилл обратился к россиянам и украинцам

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал помолиться за то, чтобы на Украине произошли добрые перемены. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), «несмотря на скорби, которые связаны с разделением нашего народа с тем», что у власти «на братской» Украине находятся силы, которые «направляют вектор развития страны против России, стремятся как можно дальше отделить украинский народ от русского». Вместе с тем патриарх Кирилл отметил, что жертвой политики этих сил стала православная церковь.

«Дай Бог, чтобы и в нашей братской Украине произошли добрые перемены, которые бы содействовали укреплению православия, единства нашей Церкви, и процветанию братского украинского народа», — сказал он перед новогодним молебном в столичном храме Христа Спасителя.

4 ноября патриарх Кирилл заявил, что РПЦ оказывает канонической Украинской православной церкви (УПЦ), которую подвергает гонениям Киев, необходимую поддержку по церковной линии.

1 октября эксперты из Управления верховного комиссара ООН по правам человека выразили беспокойство в связи с гонениями на УПЦ, которые ограничивают свободу вероисповедания и религиозной практики.

Ранее в РПЦ обозначили условие для наступления мира на Украине.