Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Атака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
dentorson/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Калуги ввели ограничения на полеты. Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Представитель Росавиации подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Однако Кореняко не уточнил причину их введения.

Незадолго до этого прием и отправку воздушных судов ограничили в аэропорту Ульяновска. Также пресс-секретарь Росавиации сообщал об аналогичных мерах для воздушных гаваней Тамбова, Самары и Пензы.

При этом губернатор Пензенской области Олег Мельниченко уточнил, что на территории региона введен план «Ковер».

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее в аэропорту Петербурга на 13 часов задержали рейс в Таиланд.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27543121_rnd_3",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+