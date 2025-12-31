Размер шрифта
Сборная Канады по хоккею озвучила состав на Олимпиаду

Сборная Канады по хоккею озвучила состав на Олимпиаду 2026 года
Graham Hughes/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная Канады по хоккею озвучила состав на Олимпийские игры 2026 года, сообщает пресс-служба национальной команды.

Вратари: Джордан Биннингтон, Дарси Кюмпер, Логан Томпсон.

Защитники: Трэвис Сэнхайм, Ши Теодор, Девон Тэйвс, Кэйл Макар, Джош Моррисси, Колтон Парайко, Дрю Даути, Томас Харли.

Нападающие: Митч Марнер, Коннор Макдэвид, Брэйден Пойнт, Сэм Райнхарт, Марк Стоун, Ник Сузуки, Том Уилсон, Брэндон Хэйгл, Бо Хорват, Нэтан Маккиннон , Брэд Маршанд, Макклин Селебрини, Энтони Сирелли , Сидни Кросби.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Выступить на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии российские хоккеисты также не смогут. При этом глава организации Люк Тардиф заявил, что в январе может быть принято решений относительно возможного допуска юношей.

