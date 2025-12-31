В Краснодарском крае восстановили движение поездов

Движение поездов в Краснодарском крае восстановлено. Об этом рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.

«Движение восстановлено», — сообщил собеседник агентства.

Незадолго до этого сообщалось, что пассажиров задерживающихся поездов обеспечивают горячим питанием.

Утром 31 декабря пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщила, что ночью в 2:05 (совпадает с мск) на участке между железнодорожными станциями Гирей и Отрадно-Кубанская в Краснодарском крае была нарушена работа контактной сети. Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. В результате оказались задержаны 19 пассажирских поездов.

Как рассказали тогда в СКЖД, железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов. Пресс-служба принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.

Ранее в Свердловской области из-за возгорания вагонов-цистерн задержали 14 поездов.