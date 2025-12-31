Размер шрифта
Премьер Японии Такаити рассказала о «призраках» в ее резиденции

Yuichi Yamazaki/Reuters

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити в новогоднем поздравлении упомянула легенду о «призраках» в официальной резиденции главы правительства, пожаловавшись, что после переезда пока с ним так и не встретилась. Об этом глава японского правительства написала на своей странице в соцсети X.

«Позавчера мы закончили переезд, и встречать Новый год я буду в официальной резиденции рядом с канцелярией премьер-министра. С легендарными «призраками» я пока так и не встретилась», — говорится в публикации.

Здание официальной резиденции премьер-министра Японии было построено в 1929 году. Оно имеет мрачную репутацию: считается, что в этом доме обитают призраки японских солдат столетней давности.

Такая слава о здании пошла после того, как в 1932 году правонационалистически настроенные заговорщики напали на премьер-министра Цуёси Инукаи, а в 1936 году резиденцию пытались взять штурмом восставшие офицеры императорской гвардии.

В ходе переворотов несколько высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра, были ликвидированы молодыми военными. На этом фоне некоторые считают, что с тех пор по коридорам бродят призраки тех, кто был причастен к произошедшему.

Такаити переехала в эту резиденцию 29 декабря.

Ранее ученая рассказала, возможно ли поймать привидение.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27542971_rnd_5",
    "video_id": "record::64c2b2cf-62ce-4d2c-9021-34428dbddd46"
}
