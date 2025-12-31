Размер шрифта
Мама лыжника Коростелева расстроилась из-за падения сына на «Тур де Ски»

Sergey Elagin/Global Look Press

Наталья Коростелева, мама российского лыжника Савелия Коростелёва, расстроилась из-за того, что ее сын упал во время гонки на 5 км на «Тур де Ски», передает Sport24.

«Очень расстроилась сегодняшнему падению Савелия. В любом случае это ценный опыт контактных гонок. Его нужно использовать на благо себе. Из этой гонки нужно сделать правильные выводы и идти дальше», — сказала Наталья Коростелева

Коростелев занял 64-е место.

Коростелев и Дарья Непряева стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на падение Коростелева на «Тур де Ски».
