Пушилин рассказал об обстановке в Константиновке

Пушилин: в Константиновке идут городские бои
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Константиновке Донецкой народной республики (ДНР) ведутся городские бои, подразделения ВС России подходят с нескольких направлений. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Константиновское направление для нас тоже в последний период времени особенно в центре внимания, потому что там идут городские бои, с нескольких направлений уже подходят наши подразделения», — уточнил он.

19 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что Славянск, Краматорск и Константиновка являются главными укрепрайонами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент.

До этого военный эксперт Виталий Киселев заявил, что освобождение Константиновки может повлиять на ход всей спецоперации на Украине. По его словам, этот населенный пункт является одним из самых сложных участков в зоне СВО. Он находится в низине, и украинские солдаты «антуражно окапывают» центр города.

Ранее Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе.

