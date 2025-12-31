В сборной России оценили в попадание Непряевой в топ-8 на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал попадание Дарьи Непряевой в топ-8 в масс-старте на 5 км на этапе «Тур де Ски», отметив, что результат является неплохим, передает РИА Новости.

«Вроде бы неплохой результат, но это новый вид программы, и я бы пока не делал каких-то далекоидущих выводов. Она попала в сильный забег и сумела удержаться, в итоге проиграв не так много победительнице соревнований», — сказал Бородавко.

Первое место заняла американка Джесси Диггинс. Непряева отстала от нее на 9,2 секунды. Серебро завоевала шведка Эмма Рибом. Замкнула тройку сильнейших представительница Швеции Моа Илар.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее Савелий Коростелев упал в с забеге на «Тур де Ски» и лишился шансов на высокое место.