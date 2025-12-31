Размер шрифта
Пропавших в Ленинградской области отца и сына нашли

В Ленинградской области нашли живыми отца и сына, заблудившихся в лесу
Екатерина Лызлова/РИА Новости

Поисковики нашли живыми отца и сына, которые отправились с двумя собаками на прогулку и заблудились в Ломоносовском районе Ленинградской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе поискового отряда «Лиза Алерт».

По ее информации, в поисках принимали участие 16 групп, включая семь отрядов «ЛизаАлерт» и столько же групп ПСО «Экстремум», два вертолета и дроны с тепловизорами.

«Заявка на их поиск поступила в полдень 30 декабря, а нашли их около 18.00 31 декабря», — сказали в пресс-службе.

Там отметили, что мужчинами пришлось провести ночь в лесу.

«Они ушли гулять с двумя собаками породы ротвейлер и заблудились, ночевали в лесу, спали, обложившись собаками, возможно, это и помогло им выжить в такой холод», — заявили в отряде «Лиза Алерт».

Днем 31 декабря поисково-спасательный отряд «Экстремум» сообщил, что двое мужчин с собаками потерялись в лесу рядом с дачными участками в Ломоносовском районе Ленинградской области. По его информации, 30 декабря во время снегопада мужчины ушли на прогулку с питомцами и пропали.

Ранее российский подросток двое суток прятался в лесу, чтобы не ходить в школу.

