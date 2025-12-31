Размер шрифта
Финский политик раскритиковал реакцию Каллас на атаку по резиденции Путина

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X раскритиковал реакцию главы дипломатии ЕС Каи Каллас на атаку украинских сил по резиденции президента России Владимира Путина.

По его мнению, Евросоюз должен был дистанцироваться от инцидента, а вместо этого в Брюсселе отрицают сам факт атаки. Мема отметил, что мировые лидеры осудили нападение, включая президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендру Моди.

«Каллас должна была направить России дипломатическую ноту с осуждением атаки, похоже, что ЕС в данный момент поддерживает терроризм. Очень опасно», — подчеркнул политик.

Незадолго до этого Кая Каллас назвала российские заявления о недавних ударах Киева по ключевым правительственным объектам на территории России преднамеренным отвлечением внимания. По мнению главы евродипломатии, Москва пытается сорвать переговорный процесс по урегулированию на Украине.

Ранее Володин прокомментировал атаку Украины на резиденцию Путина.

