Путин увеличит возраст молодежи до 35 лет

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому возраст молодежи повышается до 35 лет включительно. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящий момент молодежью считаются граждане от 14 до 30 лет.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в июле текущего года. Его принятие увеличит численность российской молодежи на 12,7 млн, до 41 млн человек.

Как стало известно ранее, документ также предполагает ведение федеральной информационной системы по реализации молодежной политики и мониторинг ее исполнения.

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— Возраст российской молодежи повышен до 35 лет включительно