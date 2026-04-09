ЕБРР поддержит страны, пострадавшие от конфликта в Иране

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в 2026 году направить €5 млрд на поддержку экономик государств, наиболее пострадавших от военного конфликта в Иране. Об этом говорится в сообщении регулятора.

В заявлении ЕБРР говорится, что программа поддержки банка будет сфокусирована на странах, непосредственно затронутых кризисом, таких как Ирак, Иордания, Ливан, Западный берег и сектор Газа. Кроме того, в первую группу стран, на которые будет направлена помощь, входят Египет, Турция, Армения и Азербайджан.

«ЕБРР планирует направить 5 млрд евро инвестиций в эти экономики в 2026 году», — заявили представители банка, подчеркнув, что фактический объем инвестиций будет зависеть от потребностей из-за «быстро меняющейся ситуации.

В конце марта банк выразил обеспокоенность ухудшением экономических перспектив стран, в которых он работает, в связи с военной операцией Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. ЕБРР предупредил, что прогноз экономического роста может быть снижен примерно на 0,4 процентных пункта, если цены на энергоносители останутся на высоком уровне. Согласно оценкам аналитиков банка, опубликованным в конце февраля, экономический рост в 2026 году ожидался на уровне 3,6%.

Ранее глава Всемирного банка оценил последствия конфликта на Ближнем Востоке.