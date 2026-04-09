10 человек задержали по делу о похищении и групповом изнасиловании школьницы

В Индии юноша похитил девушку и возил по отелям, где ее насиловали
Школьница из Индии подверглась групповому изнасилованию после похищения. Об этом сообщает Bhaskar English.

Несовершеннолетняя вышла из дома утром, но назад не вернулась, и родители стали искать ее самостоятельно. Это не дало эффекта, поэтому они обратились в полицию с заявлением о пропаже человека.

В результате школьницу нашли спустя несколько месяцев. Выяснилось, что в тот день ее молодой человек убедил ее пойти с ним, после чего ее стали возить по отелям, где над ней надругались десять человек. Не исключается, что в некоторых случаях ее насиловали несколько мужчин.

«Полиция провела медицинское обследование ученицы, которое подтвердило факт изнасилования», – сообщается в публикации.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело, в рамках расследования задержали десять человек, некоторые из них – владельцы отелей. Четверых обвиняемых отправили под стражу, включая молодого человека, который убедил школьницу пойти с ним.

Ранее директор школы изнасиловал пятилетнего мальчика и отрезал ему половые органы.

 
