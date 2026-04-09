Стармер выразил недовольство Путиным и Трампом

Politico: Стармер обвинил Путина и Трампа в скачках цен на электроэнергию

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обвинил президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в скачках цен на электроэнергию. Об этом сообщает издание Politico.

«Мне надоело, что семьи и бизнес по всей стране сталкиваются с постоянными скачками счетов за электроэнергию из-за действий Путина и Трампа по всему миру», — заявил британский премьер.

Как пишет Politico, Стармеру скоро предстоят «непростые местные выборы», исход которых, скорее всего, будет зависеть от внутренних проблем, с которыми сталкиваются жители Великобритании.

В конце марта глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о наступлении мощнейшего кризиса с ценами на топливо, который приведет к проблемам в экономиках стран Европейского союза и Великобритании. По его словам, сейчас идут обсуждения о том, что нефть может стоить $150, $200 за баррель.

Ранее в США сообщили о риске энергокризиса в Калифорнии из-за войны в Иране.