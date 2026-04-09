«Он больше распиаренный»: экс-глава «Спартака» о возможном переходе Батракова в «ПСЖ»

Бывший гендиректор столичного «Спартака» Юрий Заварзин скептически оценил вероятность перехода полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в парижский «ПСЖ». Его слова передает «Советский спорт».

«У «ПСЖ» есть возможности приобрести более приличных футболистов. У них такой широкий выбор, они могут купить любого, экономить им не надо. Батраков — не для французского футбола. Он больше распиаренный. Мы не можем его увидеть на уровне европейского футбола. Особых феноменальных качеств у него нет. Ничего российский футбол не потеряет, если он уйдет», — сказал Заварзин.

Батраков является воспитанником «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл в 30 матчах в составе московского клуба во всех турнирах, забил 16 мячей и оформил десять голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего футболиста в €25 млн.

За «ПСЖ» с лета 2024 года также играет российский вратарь Матвей Сафонов. Французская команда заплатила «Краснодару» €20 млн за футболиста.

Ранее экс-глава «Локомотива» рассказал, кто может помочь Батракову в «ПСЖ».